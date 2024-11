Asm Matera, Ugl: ‘20 anni di crisi, ma ora si cambia rotta’

La sanità nella provincia di Matera è stata per anni sull’orlo del collasso, vittima di una gestione stagnante e di vent’anni di inerzia politica. A lanciare l’allarme è Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, che denuncia come i diritti costituzionali dei cittadini siano stati lesi da piani sanitari mai attuati e progetti lasciati incompiuti. La situazione è stata ulteriormente certificata dal rapporto Agenas 2023, che inserisce l’ASM di Matera tra le peggiori cinque aziende sanitarie italiane, insieme a Asl Napoli 1 Centro, Asp di Crotone, Asp di Enna e Asp di Vibo Valentia.

Giordano sottolinea come la responsabilità sia da ricercare in una gestione monopolistica regionale durata decenni, incapace di garantire standard di qualità e di mantenere la fiducia tra ospedali, sanità territoriale e cittadini. Tuttavia, l’arrivo dell’assessore alla Salute Cosimo Latronico e del nuovo Direttore Generale dell’ASM Matera, Maurizio Friolo, ha aperto una nuova fase di rilancio. I principali ospedali della provincia, Madonna delle Grazie e Papa Giovanni Paolo II, sono ora visti come luoghi di cura e accoglienza, con un approccio più umano e organizzato.

Secondo l’Ugl Matera, il nuovo management sta lavorando per invertire la rotta, valorizzando le risorse disponibili e sfruttando al meglio i finanziamenti nazionali per costruire un sistema sanitario locale che risponda ai bisogni dei cittadini. Nonostante le criticità ancora presenti, Giordano invita tutte le istituzioni a collaborare per sostenere il cambiamento in corso.

“La Basilicata deve tornare a essere una terra di benessere, con un modello sanitario capace di garantire prevenzione, assistenza e qualità delle cure – afferma Giordano –. Dopo vent’anni di distruzione, il rilancio richiede tempo, ma siamo fiduciosi che i prossimi dati certificheranno progressi concreti”.

L’Ugl Matera promette di continuare a vigilare e collaborare affinché la sanità materana diventi un esempio di eccellenza per tutta la regione.

