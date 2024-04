ASM, 6 nuovi chirurghi saranno assunti tra Matera e Policoro

Sei nuovi chirurghi saranno assunti a tempo indeterminato nei due ospedali di Matera e Policoro, nel giro di qualche settimana. Lo annuncia il Commissario Straordinario dell’ASM a seguito dell’espletamento del concorso che si è concluso lo scorso 21 marzo con una graduatoria di 13 professionisti risultati idonei. Il bando di concorso che risale al 2021 prevedeva in origine la copertura di 3 posti vacanti che l’ASM ha deciso di raddoppiare per rispondere al meglio alle esigenze espresse dai due presidi ospedalieri Madonna delle Grazie e Papa Giovanni Paolo II.

“Si tratta di incarichi che saranno cruciali per garantire un’assistenza di alto livello a tutta la popolazione del territorio e rientrano nel più generale piano di potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari messo in campo dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Per quanto riguarda i chirurghi l’intenzione è quella di procedere con lo scorrimento della graduatoria in modo da provare ad assumere (qualora accettino l’incarico) anche gli altri sette risultati idonei, affinchè le varie articolazioni aziendali siano dotate delle risorse umane idonee”, afferma il Commissario Straordinario dell’ASM

L’entrata in servizio dei nuovi chirurghi è la prosecuzione di un percorso virtuoso messo in campo dal nuovo management dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera che prevede 255 assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2024. Di queste nuove figure professionali 91 saranno medici e dirigenti sanitari mentre altri 80 circa tra infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e altro personale sanitario del comparto.

