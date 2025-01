Asili nido e centri per l’infanzia, Regione Puglia apre accreditamento

BARI – Dalle ore 12 del 23 gennaio 2025 asili nido, centri ludici per l’infanzia e servizi innovativi per la prima infanzia (baby sitter e micro-nidi in famiglia) riavranno la possibilità di accreditarsi al Catalogo telematico per minori zerosei, ovvero tra gli 0 e i 6 anni. L’avviso pubblico, approvato dalla Regione Puglia, riguarda sia le strutture già inserite e che dovranno confermare l’accreditamento, sia le strutture che vorranno proporsi per la prima volta. La piattaforma telematica attraverso la quale poter espletare la procedura è “Studio in Puglia”. Nell’anno educativo 2024/2025 i posti offerti sono complessivamente 11.117, l’investimento di 70 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo. L’accreditamento delle strutture nel Catalogo consentirà, poi, alle famiglie pugliesi di presentare le domande per il Buono educativo zerotre (0-3 anni), da aprile-maggio. “In Puglia la platea risulta in crescita, perciò – ha commentato l’assessore regionale al Diritto allo studio e Formazione, Sebastiano Leo – mi auguro che con l’intervento appena riaperto sia possibile incrementare anche il numero di posti accreditati nel Catalogo telematico per dare fiducia e stabilità alle famiglie, garantire uguali opportunità educative di qualità per tutti i bambini e le bambine presenti in Puglia e sostenere con interventi concreti l’universalità di accesso all’educazione in età prescolare”. “Siamo molto impegnati non soltanto nel finanziamento della gestione dei servizi per minori, ma anche – ha concluso Leo – nel sostenere la formazione del personale educativo e docente e la redazione del disegno di legge regionale che disciplina il nuovo assetto dettato dalla riforma e che in tempi rapidi proporrò all’attenzione del partenariato sociale per intraprendere l’iter legislativo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author