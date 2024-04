Arriva il Drum Fest, il primo festival della batteria

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento del Drum Fest in programma lunedì 22 aprile (con inizio alle ore 20:30) in Piazza San Giorgio a San Giorgio Jonico (TA).

Il primo festival della batteria, organizzato dalla “Fuoritempo Music Academy” in collaborazione con il corpo di ballo della compagnia “Codici Criptati”, diretta dal coreografo Kikko Alfeo e la “Giovanni Semeraro Drum School” di Villa Castelli(Br).

L’appuntamento è incastonato nel cartellone della Festa patronale di San Giorgio Jonico, durante il Drum Fest è prevista un’esibizione di numerosi batteristi che si alterneranno dal vivo eseguendo brani nazionali e internazionali alternando interventi e coreografie con ballerini professionisti e danze contemporanee. All’interno della manifestazione ci sarà anche una Drum Battle tra 2 maestri di batteria.

Sei un batterista?! Ti piacerebbe esibirti dal vivo insieme ad altri batteristi come te?! Il Drum Fest fa al caso tuo! La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i batteristi di ogni età e di qualsiasi livello, basta essere “accompagnati” dalla propria batteria e da un tappeto per suonare e divertirsi insieme agli altri musicisti.

“L’iniziativa nasce dal desiderio di portare sul territorio ionico un evento inedito” afferma Claudio Basile, fautore della Fuoritempo Music Academy, gemellata con la Scuola di Musica Massimo Riva di Zocca in provincia di Modena. “Questo format è molto particolare – continua Basile – e tutti coloro i quali parteciperanno all’evento se ne renderanno conto. L’obiettivo della serata è donare divertimento e spensieratezza al pubblico e ai partecipanti alla manifestazione”.

Palpabile l’entusiasmo di Giovanni Semeraro che ha collaborato all’organizzazione dell’evento musicale con la “Giovanni Semeraro Drum School”. “Con Claudio Basile c’è un’amicizia super consolidata – afferma Semeraro – sarà solo il primo di una serie di manifestazioni che organizzeremo in futuro e non possiamo ancora svelare. Non vediamo l’ora di “fare tremare” tutta la piazza di San Giorgio!!! Vi aspettiamo in tanti con bacchette, tappeto, batteria e tanto amore per la musica”.

La Drum Fest è uno spettacolo gratuito sia per il pubblico che per i musicisti che prenderanno parte all’evento…vi aspettiamo numerosi in Piazza San Giorgio il 22 aprile.

