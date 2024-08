APS Taras chiede chiarimenti economici al Taranto

L’APS Taras 706 a.C. ha comunicato di aver inviato oggi (mercoledì 28 agosto), tramite PEC, una richiesta formale al Taranto FC per ottenere la documentazione relativa allo stato economico del club al 30 giugno 2024. La richiesta è stata sollecitata in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Lucchesi durante la puntata di Rossoblu del 27 agosto, e rinnova domande già avanzate senza successo nei mesi precedenti. “Particolare preoccupazione suscita l’affermazione riguardante una perdita mensile media di 200/250 mila euro, che, se confermata, potrebbe portare a un grave passivo complessivo a fine stagione”, si legge in una nota.

