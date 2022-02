MESAGNE- Donazione straordinaria per la giornata di domani, 15 febbraio, dalle 8 alle 12 presso la parrocchia di Mater Domini: in collaborazione con la comunità cristiana, Avis organizza una donazione di sangue per far fronte alle richieste che provengono dal Centro trasfusionale di Brindisi.

Sicuramente un’occasione per venire incontro a tanti che hanno bisogno di continue terapie trasfusionali, un grande gesto di solidarietà. Si ricorda che le normative di legge autorizzano l’assenza giustificata per l’intera giornata dal posto di lavoro.