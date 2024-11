Appalti in Asl Ba, imprenditore arrestato torna in libertà

Torna in libertà Cataldo Perrone, l’imprenditore coratino ai domiciliari dalla settimana scorsa con l’accusa di corruzione e falso relativamente ad un appalto della Asl Bari del 2023. A carico dell’imprenditore è stata disposta l’interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Perrone nella giornata di ieri aveva risposto alle domande del Gip durante l’interrogatorio, ammettendo di aver offerto alcuni omaggi al funzionario della Asl Nicola Iacobellis, attualmente in carcere, e a sua moglie Paola Andriani che si trova ai domiciliari.

