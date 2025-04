Petardi durante Bari-Juve Stabia: due tifosi colpiti da Daspo

Due tifosi della Juve Stabia sono stati colpiti da Daspo per aver acceso e lanciato petardi durante la partita contro il Bari dello scorso 17 agosto, valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. L’episodio è avvenuto nel settore ospiti dello stadio San Nicola, dove gli ordigni sono stati lanciati verso la pista di atletica, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Grazie alle indagini condotte dalla Digos della Questura di Bari, i responsabili sono stati identificati: si tratta di un 21enne di Castellammare di Stabia e di un 26enne di Poggiomarino (NA). A entrambi è stato notificato il provvedimento del Questore di Bari che vieta l’accesso a manifestazioni sportive.

Il Daspo avrà durata di due anni per il 21enne, mentre per il 26enne, già destinatario di una misura analoga, la durata sarà di cinque anni. Dall’inizio del 2025, sono 37 i provvedimenti emessi in provincia di Bari per contrastare comportamenti pericolosi durante eventi sportivi.

