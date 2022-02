MONOPOLI- Sono quattro i componenti del consiglio di amministrazione che devono essere designati dal consiglio comunale per l’azienda pubblica di servizi alla persona (asp) “Romanelli-Palmieri”.

L’avviso pubblico è stato pubblicato venerdì 11 febbraio sull’albo pretorio del comune di Monopoli ed è rivolto a chiunque sia interessato a ricoprire l’incarico. Possono presentare domanda coloro che dimostrino, mediante curriculum, la connessione esistente tra la professionalità del nominato e l’incarico da ricoprire, in relazione alla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico.

Il candidato deve possedere un diploma di laurea specialistica o un diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento; una comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

Inoltre, gli aspiranti alla designazione da parte del consiglio comunale di Monopoli non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità sancite dalla legislazione vigente in materia di aziende pubbliche per i Servizi alla Persona nonché in situazioni di incandidabilità e di ineleggibilità (D.Lgs. 235/2012 e D.Lgs. 267/2000). Si osservano, per quanto di pertinenza, le cause di inconferibilità ed i vincoli di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2022 utilizzando il fac simile di domanda scaricabile dal sito web del comune di Monopoli sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

Il consiglio comunale provvederà alla designazione dei quattro membri che andranno a comporre il consiglio di amministrazione dell’asp “Romanelli – Palmieri” con sede in Monopoli, scegliendo i nominativi tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo apposita istanza inviata al comune di Monopoli.