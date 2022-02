MODUGNO- Hanno notato un continuo viavai di persone dalla casa di un pregiudicato ai domiciliari e hanno deciso di approfondire con gli appostamenti: c’erano quattro persone nella casa dell’uomo nella serata del 13 febbraio, quando i carabinieri sono intervenuti con un blitz. Tutti arrestati per possesso di una calibro 7.65 e 32 dosi di cocaina.

Si tratta di L.S.G. 41enne, L.S.A. 32enne, C.M. 49 enne e B.N. 21enne, originari di Modugno, tutti con precedenti penali, arrestati in flagranza di reato dai militari della compagnia di Modugno.

Da tempo i militari della sezione operativa hanno attenzionato l’abitazione del 41enne, soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari residente in un’immobile sito nel centro storico del comune di Modugno. L’individuo, infatti, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, avrebbe ricevuto un gran numero di persone presso la propria dimora.

È stato proprio questo andirivieni, notato nei pressi della sua abitazione, ad attirare l’attenzione dei carabinieri i quali, al fine di capire cosa avvenisse all’interno dell’appartamento, hanno predisposto appositi servizi di osservazione. Durante uno dei servizi, la scorsa sera, i militari hanno percepito che proprio all’interno della casa si stesse tenendo una riunione.

Il blitz: casa circondata, alcuni sono fuggiti sul terrazzo liberandosi delle dosi

Dunque, i militari hanno deciso di verificare e approfondire il controllo e, mentre hanno circondato l’abitazione, uno dei quattro soggetti è uscito per allontanarsi, salvo poi essere prontamente fermato e condotto in caserma, mentre altri operanti hanno suonato al citofono. In quel momento, i restanti due ospiti si sono diretti sul terrazzo e, ignari del fatto di essere osservati da lontano, uno dei due avrebbe lanciato in un terrazzo limitrofo una busta, mentre il 41enne avrebbe tentato di disfarsi anch’egli di un involucro, gettandolo dal balcone della propria abitazione.

I carabinieri, dopo aver identificato i due rifugiatisi in terrazza e perquisito l’appartamento di L.S.G., sono riusciti a recuperare gli involucri gettati sul terrazzo limitrofo e per strada. Nel primo, è stata trovata una pistola calibro 7,65, con 5 colpi, mentre nel secondo, un normale pacchetto di fazzoletti di carta, sono state rinvenute 32 dosi di cocaina del peso complessivo di 17 grammi. In più, nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato il materiale utilizzato per la manutenzione dell’arma e per il confezionamento dello stupefacente.

I quattro soggetti, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, sono stati arrestati e associati presso le case circondariali di Lecce, Matera e Taranto, a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per i quattro, dopo la convalida dell’arresto, il gip presso il Tribunale di Bari ha disposto la permanenza in carcere.