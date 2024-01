Antonini, ‘Taranto, grazie per l’amore e le emozioni’

Nel giorno dell’ufficialità del suo passaggio al Catanzaro, Matias Antonini ha voluto dedicare un pensiero ai tarantini sui propri profili social: “Cara Taranto, vorrei ringraziare quello che il Taranto Calcio ed il popolo rossoblù hanno fatto per me, non basterà mai! Avete creduto in me quando nessuno ci credeva più. Mi avete regalato amore ed emozioni indescrivibili. Mi avete fatto sentire a casa, io che da casa manco da 11 anni, avendo lasciato il Brasile per venire in Italia e inseguire il mio sogno a soli 14 anni. E’ stato un viaggio lungo 59 battaglie dove abbiamo gioito e sofferto insieme. Ogni volta che sono sceso in campo ho provato a ripagare tutto quello che avete fatto per me. Ringrazio la società, il mister ed il suo staff, i miei compagni di squadra e tutti quelli che lavorano ogni giorno per il bene del Taranto. Ringrazio i tarantini per quello che avete fatto per me e la mia famiglia. Vi porterò per sempre nel mio cuore. Grazie”.

