Antenna Sud: Casarano su Luigi Falcone

Il Casarano si muove sul mercato in entrata e, come anticipato nel corso di Speciale Calciomercato su Antenna Sud, starebbe pensando a Luigi Falcone per l’attacco. Nel dettaglio: l’ala sinistra, reduce da un campionato disputato con il Fasano, potrebbe cambiare casacca e accettare, quindi, questa nuova avventura. Dopo aver vinto il campionato a Taranto con Montervino, quest’ultimo potrebbe ritrovarlo a Casarano.

