BRINDISI- La partenza della Regata internazionale Brindisi- Corfù prevista per questa mattina è stata annullata a causa del forte vento. Le barche che avevano già mollato gli ormeggi e si stavano dirigendo verso la Diga di Punta Riso hanno subito fatto rientro in banchina, non senza difficoltà . Il forte vento, circa 30 nodi di Maestrale non consente una navigazione sicura.