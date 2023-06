BRINDISI – L’anello si incastra al dito della bambina che, in ospedale, viene “liberata” dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi: è accaduto nella giornata di ieri al Perrino, dove la piccola, accompagnata dai genitori, si era recata con quell’anello impossibile da estrarre. E infatti, per “salvare” il dito della piccola è servito il “dremel” in uso agli uomini del 115: un piccolo ma potente attrezzo per il taglio di precisione che ha consentito, dopo il delicato “intervento”, di liberare la mano della bimba senza particolari patemi.

