Andria, trasformazione del gurgo in vasca: insorge il forum ambientalista “Ricorda Rispetta”

E’ ancora polemica ad Andria per il progetto di trasformazione del gurgo, una dolina carsica estesa per duecento metri, in una vasca di laminazione per la raccolta delle acque. Ad insorgere è stato anche il Forum Ambiente e Salute “RICORDA RISPETTA”, collegandosi all’allarme lanciato il 28 dicembre dalla Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Nel 2007 – spiegano gli esponenti del Forum – per rendere il Gurgo fruibile, si avviò un costoso intervento di recupero e fu individuata in esso la sede del Corpo Forestale dello Stato. Fu tracciato un sentiero agevole che permetteva di accedere al fondo per ammirarne tutte le caratteristiche e delle stanze furono allestite per lo svolgimento di attività didattiche. Purtroppo nel novembre del 2011 una pioggia abbondante compromise l’accesso a valle della dolina. Da quel momento, pur essendo stato individuato quale Luogo del Cuore nel Concorso Nazionale omonimo del FAI del 2016 ricevendo più di 14000 segnalazioni, il sito è stato abbandonato all’incuria e frequentato occasionalmente dal gruppo Scout locale.

Considerando che è imminente il riconoscimento regionale della Città di Andria come città d’arte a vocazione turistica, – chiosano gli ambientalisti si può comprendere come sia opportuno salvaguardare e valorizzare questo sito che appartiene a pieno titolo al patrimonio culturale, storico, paesaggistico e naturalistico della città.”

