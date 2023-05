Andria, dal 12 giugno viabilità modificata per l’interramento ferroviario

ANDRIA – Sei mesi di viabilità modificata per l’interramento ferroviario di Andria. Dal prossimo 12 giugno, previo rispetto del cronoprogramma, la circolazione del comune federiciano non passerà da via Vecchia Barletta e via Barletta, bensì convergerà su una rotatoria realizzata a ridosso dell’area del mercato ortofrutticolo, acquisendone anche una parte del manto stradale.

Le variazioni saranno in vigore per 180 giorni e rientrano nel piano di manutenzione relativo all’interramento e all’allestimento del mercato, che troverà sede definitiva in via della Costituzione. «Si tratta della maniera più indolore possibile per ammortizzare i disagi alla circolazione», ha spiegato in un comunicato l’assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno.

A garantire il raggiungimento di questa soluzione, un incontro-fiume con le associazioni di categoria e i rappresentanti commerciali della città, con l’obiettivo di raggiungere un intento comune anche dal punto di vista dell’economia andriese.

I flussi per l’entrata e per l’uscita dal centro abitato verranno rimodulati a partire dalle prossime settimane. Il 12 giugno resta la data indicata dal cronoprogramma, i residenti auspicano che non avvengano ulteriori slittamenti che possano accrescere i disagi nelle arterie stradali cittadine.

