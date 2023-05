Barletta, agevolazioni per residenti via Callano: discussione in consiglio comunale

BARLETTA – Agevolazioni economiche per i residenti di via Andria e via Callano. La zona di Barletta sottoposta a modifiche urbanistiche per l’eliminazione dei passaggi a livello vedrà una riapertura al traffico, stando alle nuove previsioni, non prima del 2024. I vertici dell’amministrazione comunale, insieme a RFI, Ferrotramviaria e Acquedotto Pugliese, hanno spostato la fine dei lavori dal 28 maggio alla fine dell’anno e i residenti, contrariati per il nuovo ritardo, potrebbero temporaneamente beneficiare di riduzioni sulle imposte.

Martedì 30 maggio approderà in consiglio comunale la richiesta di agevolazioni finanziarie in merito all’IMU e alla TARI del 2023. L’assise cittadina discuterà la questione come settimo ed ultimo punto all’ordine del giorno, dopo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Le modifiche alla tassazione rappresentano un argomento già richiesto a gran voce dai residenti di via Andria e via Callano, che hanno ottenuto la discussione in consiglio comunale soltanto dopo numerose sollecitazioni. Il riferimento delle agevolazioni riguarda esclusivamente gli immobili delle zone precluse al traffico e raggiungibili soltanto tramite deviazione su strada statale 16bis o viabilità di servizio. Attesa per conoscere sviluppi, cifre e tempistiche relative alle imposte rimodulate.

