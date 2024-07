Andria – Corato, il giorno del ricordo otto anni dopo

BARI – Due imputati condannati e 14 assolti. È questa la sentenza di primo grado del giugno 2023 con la quale si è espresso il Tribunale di Trani. Oggi i processi vanno avanti in Appello ma ciò che resta è ancora il dolore e il ricordo. Alle 11,05 il silenzio è rimbombato – tra turisti e passanti – davanti alla stazione di Bari, in piazza Moro dove campeggia la lapide dedicata alle 23 vittime del disastro ferroviario sulla Andria – Corato. Quel 12 luglio del 2016 erano passate da poco le 11 quando i due treni si scontrarono al km 51 della Bari – Barletta, sui binari delle Ferrotramviaria. Una collisione frontale tra due convogli che ha causato la morte di 23 persone e il ferimento di 57 passeggeri. Il più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Puglia.

