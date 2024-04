Andria, alcol sulla brace: 16enne ustionato a viso e braccia

Un ragazzo di 16 anni di Andria è stato investito da un ritorno di fiamma mentre nel giorno di Pasquetta alimentava la brace schizzando alcol da una bottiglietta: ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari. Il 16enne ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo, in particolare al torace, al volto e sulle braccia. Non è in pericolo di vita.

