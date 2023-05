Ambiente | Polignano sfiora l’80% di raccolta differenziata

POLIGNANO A MARE – Continua a crescere la percentuale della raccolta differenziata a Polignano a Mare, uno dei quattro comuni dell’AroBa8, che a marzo 2023 ha sfiorato l’80%. Dall’avvio nel 2021 del servizio di igiene urbana gestito da Navita srl nel comune barese, i dati sono cresciuti costantemente registrando un aumento di circa 30 punti percentuali, passando dal 49% del 2021 al 79,94 % di marzo 2023.

I risultati raggiunti sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri, dell’Assessore alla Polizia Locale e Gestione dei Rifiuti e Bonifica di Polignano a Mare Antonio Pacelli, del Comandante della Polizia Locale di Polignano a Mare Fernando Virgilio, della Referente della Polizia Locale di Polignano a Mare per l’Ufficio AroBa8 Anastasia Modugno e dell’Amministratore delegato di Navita Francesco Roca.

La gestione del servizio porta a porta ha visto il suo primo banco di prova la scorsa estate, durante la quale Polignano a Mare ha registrato un afflusso di turisti tra i più alti della regione. Ad agosto 2022 il comune ha raddoppiato la produzione pro-capite dei rifiuti, che è passata da 1,2 kg/ab/gg di gennaio a 2,4 kg/ab/gg nel mese di agosto. Nonostante ciò, i risultati ottenuti in poco più di 12 mesi dimostrano un impegno diffuso da parte di tutta la cittadinanza. Al fine di migliorare e rafforzare strategicamente la gestione della raccolta differenziata, anche in virtù dell’alta vocazione turistica di Polignano a Mare, saranno messe in campo numerose azioni migliorative. Il comune è risultato aggiudicatario di un finanziamento, nell’ambito del PNRR – Linea A – Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per l’installazione di 4 isole ecologiche intelligenti, ovvero postazioni fisse per tutte le frazioni di rifiuto completamente alimentate da pannelli fotovoltaici, costruite con materiali sostenibili e ad accesso controllato tramite trasponder e/o APP. Un processo, quindi, di gestione integrata dei rifiuti pensato e progettato con uno sviluppo tecnologico volto ad ottenere elevati standard quali-quantitativi mediante un sistema di Business Intelligence. Un ulteriore finanziamento (PNRR) consentirà a Polignano a Mare di dotarsi di un’isola ecologica a uso esclusivo delle attività commerciali (ristorazione), che sarà posizionata in un’area ad accesso limitato e videosorvegliata. All’interno saranno allocati i contenitori per ciascuna frazione di rifiuto (carta, plastica e metalli, vetro, organico e secco residuo). Inoltre, dal 1° giugno 2023 sarà allestita un’isola ecologica mobile in zona stadio, nei pressi del Centro di Raccolta Mobile, con orari mattutini che consentiranno alle attività ricettive, come i B&B, di poter conferire giornalmente i rifiuti differenziati prodotti dai propri ospiti.

Infine, la partecipazione dell’AroBa8 alla Gara unica di conferimento agli impianti di recupero di materia consentirà a Polignano a Mare, e agli altri tre comuni dell’AroBa8, di ottenere notevoli vantaggi per continuare a potenziare il servizio di gestione dell’igiene urbana.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp