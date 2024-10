Ambiente, a Castellana Grotte la prima fattoria acquaponica d’Europa

Castellana pilota in Europa. È stato presentato a Palazzo municipale l’impianto pilota di Aware, progetto approvato dalla Commissione Europea il 28 giugno 2022, nell’ambito della call HorizonCl6-2022-Farm2Fork-01- 05, giudicato meritevole di finanziamento avviando la sperimentazione sull’impianto di affinamento del Comune di Castellana Grotte e il cui protocollo d’intesa è stato sottoscritto a luglio 2023 proprio nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte.

Il progetto, proposto da Innova-Eu (coordinatore di progetto), vede un ampio coinvolgimento di partner nazionali ed internazionali, riunisce circa venti organizzazioni europee (tra università, aziende, organizzazioni no profit e istituzioni governative) e l’Autorità Idrica Pugliese, in veste di coordinatore istituzionale. Firmatari del protocollo d’intesa, inoltre, sono Innova-Eu srl (coordinatore di progetto), l’Autorità Idrica Pugliese (AIP, coordinatore istituzionale), Acquedotto Pugliese (AQP) e il Comune di Castellana Grotte.

Dopo una mattinata di appuntamenti a Bari presso la Regione Puglia, ricco il programma del pomeriggio di lunedì 14 ottobre 2024 a Castellana Grotte: alle ore 14,30 in calendario presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale in via Marconi un incontro di presentazione con i saluti istituzionali delle autorità e dei partner, l’introduzione al progetto e il punto stampa. Alle ore 16, inoltre, visita alla fattoria acquaponica del progetto Aware in via Vecchia Monopoli a Castellana Grotte.

“Abbiamo più volte sottolineato l’importanza e il prestigio di questo progetto assolutamente innovativo a livello europeo – ha commentato il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti – Siamo felici ora di ospitare l’inaugurazione dell’impianto pilota che darà il via alla sperimentazione effettiva. Castellana Grotte ospita sul proprio territorio la prima fattoria acquaponica e questo è motivo di vanto sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali connessi che per quanto riguarda il numero e la provenienza dei partners coinvolti”.

“Entriamo nella fase più operativa del progetto – ha precisato l’assessore comunale all’Ambiente Mjriam Lamontanara – Inauguriamo la struttura presso il nostro impianto di affinamento e apriamo al coinvolgimento del territorio che interesserà le scuole e le giovani generazioni, secondo quelli che saranno i tempi stabiliti dai coordinatori. Ci auguriamo presto di poter dare riscontri su questa importante sperimentazione che ci pone al centro delle attenzioni del mondo scientifico europeo”.

Aware (Aquaponics from WAstewater REclamation) utilizza acque reflue trattate per la coltivazione acquaponica di pesce e verdure. L’utilizzo di acque reclamate in acquacultura non esiste ancora in Europa. L’impianto pilota è realizzato presso l’impianto comunale di trattamento delle acque reflue di Castellana Grotte: qui le acque vengono sottoposte a trattamento quaternario prima di convogliare in acquaponica. Con questo approccio, si riduce la dipendenza dell’acquacultura dalle risorse idriche naturali, si sfruttano spazi periurbani poco utilizzati e si recuperano preziosi nutrienti e calore dal processo di trattamento delle acque reflue.

