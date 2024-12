Altamura, lancio di petardo allo stadio: arrestato tifoso dell’Avellino

BARI – A seguito di elaborate indagini condotte in collaborazione con la Digos della Questura di Bari, i colleghi della Questura di Avellino ha tratto in arresto, per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, un tifoso ultras dell’Us Avellino Calcio, classe 85, già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi precedenti e per essere stato già destinatario di Daspo. dalle indagini è emerso che il 39enne avrebbe lanciato un petardo in direzione di uno steward posizionato a bordo campo, creando pericolo concreto per la sua incolumità durante la partita della squadra di casa – Team Altamura – contro i campani. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio di Altamura fornite dalla Digos della Questura di Bari e la conoscenza dell’ambiente ultras da parte dei colleghi di Avellino, ha consentito la ricostruzione di quanto accaduto. In casa del giovane, poi, è stato trovato il giubbotto da indossato in occasione dell’incontro di calcio, oltre che al tagliando d’ingresso allo stadio “Tonino D’Angelo” e un fumogeno. Pertanto è stato posto agli arresti domiciliari

