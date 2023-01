Altamura, Ginestra: “Dobbiamo imparare ad ammazzare le partite”

“Siamo consapevoli di essere in un buon momento ma non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo imparare ad ammazzare le partite perchè a volte facciamo tornare in gioco gli avversari nonostante riusciamo a dominarli. Anche domenica scorsa avremmo potuto chiuderla prima”.

Così l’allenatore dell’Altamura Ciro Ginestra alla vigilia della gara col Bitonto: “Affrontiamo una squadra in salute che si è ripresa bene, è in gran forma. Si è rinformato bene ma come dico sempre il girone di ritorno è un campionato a parte”.

