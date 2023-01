Potenza: Raffaele, ‘A Foggia voglio una squadra equilibrata’

“Il Foggia è un’ottima squadra. Era partita male, ma con Gallo ha saputo voltare pagina ritrovando la giusta identità. Nonostante una rosa di qualità, con il mercato sono arrivati calciatori di spessore. In questo campionato non esistono partite semplici, figuriamoci se può esserlo la gara con il Foggia”.

Cosi Giuseppe Raffaele, tecnico del Potenza, alla vigilia del match dello Zaccheria, dove si apre un ciclo terribile: “Il calendario ci mette di fronte a tre trasferte e un turno infrasettimanale in casa, tutte gare difficili che serviranno per testare il nostro livello. Non dobbiamo porci particolari obiettivi, ma vivere alla giornata ed essere equilibrati. Dell’equilibrio ne faccio una ragione di vita. Andremo a Foggia senza Girasole (non convocato per la scomparsa del padre, ndr) più gli infortunati Legittimo, Volpe e Gyamfi”.

Chiosa sul mercato: “Sandri ha chiesto di essere ceduto perché vuole avvicinarsi a casa. Con me ha giocato con continuità, abbiamo un ottimo rapporto e con questo voglio smentire voci di frizioni tra noi. Cittadino non gioca dai primi di dicembre, va gestito con cautela. Con lui alziamo il livello tecnico, per le caratteristiche che possiede è un calciatore che ci mancava. In questo mercato tutte le squadre si sono rinforzate acquistando elementi di spessore, anche quelle che sembrano in maggiore difficoltà”.

