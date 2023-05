Alluvione Emilia-Romagna, partita una delegazione della Misericordia di Andria

ANDRIA – Non si ferma la macchina dei soccorsi per l’emergenza in Emilia-Romagna. Ancora supporto dalla BAT, questa volta dalla Misericordia di Andria. Domenica mattina, un contingente di circa venti volontari ha raggiunto i territorio colpiti dall’alluvione, mettendosi subito a disposizione delle forze dell’ordine, dei soccorsi già presenti sul posto e dei residenti.

Il contingente è partito dal comune federiciano ed è stato coordinato dall’Area Emergenza di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dal Dipartimento della Protezione Civile. La missione, avviata domenica mattina, ha raggiunto nel pomeriggio la Romagna e proseguirà ad oltranza anche grazie ai mezzi a disposizione: i volontari potranno contare su due idrovore e cinque mezzi TEC. Il gruppo di Andria include anche delegazioni di Borgo Mezzanone, Molfetta, Gravina e Bitritto. Un nuovo contingente partirà giovedì con ulteriori attrezzature da sfruttare sul posto.

L’iniziativa della Misericordia si unisce a quella dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della BAT, con un gruppo di pompieri già in Emilia-Romagna dalla scorsa settimana.

