POTENZA – Il Comune di Potenza, attraverso il suo ufficio di Protezione civile, in collaborazione con l’associazione ‘Io potentino Onlus’, progetto ‘Magazzini sociali’, ha avviato una raccolta di aiuti alimentari da inviare alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla recente alluvione. “Sin da subito ci siamo attivati – spiega il responsabile Giuseppe Brindisi – per predisporre quanto necessario alla raccolta di beni alimentari da spedire ai Comuni più colpiti dalla grave calamità naturale che si è abbattuta in particolare sulla Romagna. Una nostra volontaria opera in zona sin dai primi momenti, mentre con il progetto ‘Magazzini sociali’, grazie al presidente di ‘Io potentino’ Francesco Romagnano e a tutta la eccezionale squadra di volontari, abbiamo concordato le modalità secondo le quali dare corpo all’iniziativa, sulla scorta di quanto precedentemente realizzato, per esempio per gli aiuti a Turchia e Siria, all’indomani del devastate sisma dello scorso febbraio”. Nelle prossime ore, il responsabile della Protezione Civile comunale si recherà personalmente sui luoghi del disastro: “Sarà occasione per far pervenire da Potenza, la nostra consueta generosità. Raccogliamo cibo non deperibile a lunga conservazione, ancor meglio se consumabile direttamente senza cottura. Si può partecipare a questa colletta in due modi:

donazioni dirette presso il nostro centro logistico eccedenze in via Racioppi, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19 (chiediamo di far pervenire le donazioni in scatole di cartone già pronte per la spedizione, indicanti la tipologia di alimenti contenuti);

donazioni monetarie tracciabili (pos c/o centro logistico eccedenze e/o bonifico bancario), quanto raccolto verrà interamente destinato all’acquisto di prodotti alimentari.

Il bonifico è da intestare a IO POTENTINO ONLUS – causale ROMAGNA MIA iban IT 75B 08597 04200 00000 0004984.

“Per una tempestiva quantificazione delle disponibilità – precisa Romagnano – e per il successivo contatto ai fini della rendicontazione fiscale (trattasi di erogazioni liberali) si prega di anticipare tramite mail (tesoreria@iopotentino.it) o tramite WhatsApp al numero 3391066678 indirizzo mail, copia del versamento e codice fiscale del donatore. Presumibilmente il viaggio avverrà nel prossimo fine settimana, seguite i nostri canali informativi per variazione e/o aggiornamenti. E’ un’iniziativa della città, svolta in collaborazione con tutte le altre organizzazioni che vorranno condividerla con noi”.

“La solidarietà all’Emilia Romagna tutta e in particolare alle famiglie più colpite da questa drammatica emergenza – è quella espressa dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente, che nel sottolineare “la grande disponibilità e professionalità offerta dall’associazione ‘Io Potentino, che ringrazio di cuore,” evidenzia “l’importanza di avere una Protezione civile sempre attenta a offrire il proprio supporto e la propria capacità per dimostrare concretamente con i fatti la vicinanza del popolo potentino e lucano a quanti sono vittime di situazioni particolarmente difficili, come quella che purtroppo ha colpito gli abitanti dell’Emilia Romagna”.

