Allo stadio con fumogeno, 2 anni di daspo a tifoso del Taranto

Poco prima della partita Taranto-Altamura, valida per la 5a Giornata del Girone C della Serie C 2024/25, la Polizia ha fermato un 22enne nell’area di filtraggio della Curva Nord, allo stadio Iacovone. Il giovane, trovato in possesso di un artificio pirotecnico, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e ha ricevuto un DASPO di due anni. Il provvedimento, firmato da Massimo Gambino, questore di Taranto, è stato notificato dalla squadra amministrativa.

