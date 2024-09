Scontri a Martina Franca: daspo per quattro tifosi del Casarano

Le serrate indagini condotte dalla Polizia di Stato dopo i violenti scontri tra tifosi del Martina Calcio e del Casarano hanno portato all’identificazione di quattro sostenitori della squadra ospite coinvolti nei tafferugli, durante i quali un tifoso del Martina è rimasto ferito al braccio.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione con la DIGOS di Lecce, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica degli scontri avvenuti prima della partita. Pare che un convoglio di tredici veicoli appartenente alla tifoseria del Casarano abbia interrotto la marcia mentre veniva scortato verso lo stadio, permettendo a diversi sostenitori di scendere e affrontare quelli del Martina armati di cinghie e bastoni.

Quattro ultras salentini sono stati identificati e pesantemente sanzionati. Uno di loro ha ricevuto un DASPO di cinque anni che gli vieta di accedere agli stadi italiani per qualsiasi incontro di calcio, oltre all’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio delle Forze dell’Ordine all’inizio e alla fine di ogni partita, sia in casa che fuori, per tre anni. Sanzioni simili sono state applicate agli altri tre identificati.

