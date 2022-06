A fuoco nella notte lo storivo ristorante “Antico Monastero” di Felline, frazione di Alliste. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 3.30. Una volta spente le fiamme e messo in sicurezza la zona, hanno avviato le prime indagini per stabilire le cause che hanno generato l’incendio. Sul posto anche i carabinieri. Il rogo sembrerebbe essere di natura accidentale, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilirlo con esattezza.