Condividi su...

Linkedin email

LECCE – L’amore per Federica, per il piccolo nipote Andrea e il loro ricordo e anche la memoria di quanto successo continuano ad essere portati avanti Enzo E Rita, che quel tragico 7 giugno 2016 a Taranto hanno peso tragicamente loro figlia 30enne arbitro di volley e il nipotino per mano di un marito che invece di proteggerli ha spezzato due vite e un intera famiglia, Il Comitato Regionale FIPAV Puglia come ogni anno ha indetto “La settimana di Federica” in loro ricordo con una serie iniziative nelle scuole e sui campi da pallavolo pugliesi per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e all’Istituto Calasso di Lecce i genitori hanno portato la loro importante testimonianza agli studenti affinché ogni tipo di violenza non accada più.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts