Aliano: la razione per la candidatura a capitale italiana cultura

Una notizia accolta con entusiasmo da una intera regione quella della scelta di Aliano tra le dieci città finaliste per contendersi il ruolo di capitale italiana della cultura per il 2027.

Ora l’attesa è tutta per audizioni pubbliche del 25 e 26 febbraio, l’occasione per ogni candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli.

L’orgoglio per un risultato frutto di un lavoro che ha radici profonde le ha espresse il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo che, contattato telefonicamente, ci ha detto di essere ora ancora più determinato per il raggiungimento di un obiettivo che sarebbe storico per il meraviglioso borgo nascosto tra i calanchi.

Per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi “Questo importante riconoscimento è il frutto del lavoro, della passione e della visione di una comunità che, con impegno e dedizione, ha saputo valorizzare le proprie radici storiche, artistiche e culturali.

Aliano, con il suo paesaggio unico, la memoria di Carlo Levi e il suo patrimonio culturale – ha sottolineato il Presidente – rappresenta un simbolo di autenticità e di resilienza per l’intera Basilicata”.

Anche il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini si è unito ai messaggi di gioia per la notizia. Una candidatura che – ha detto – conferma che le aree interne, di cui la Basilicata è ricca, se adeguatamente valorizzate possono rappresentare un valore aggiunto.

Ai due ha fatto eco il presidente dell’Anci Basilicata, Gerardo Larocca: “Siamo pronti a lavorare uniti per portare la Basilicata sotto i riflettori nazionali, in attesa con grande speranza della proclamazione ufficiale prevista per il 28 marzo.” ha detto Larocca.

