Alessano: 26enne muore mentre festeggia il suo compleanno

Alessano (Lecce) – Un giovane di 26 anni è deceduto ieri sera mentre festeggiava il suo compleanno in strada con gli amici, nei pressi della sua abitazione. Secondo le indagini dei carabinieri, il ragazzo avrebbe inalato protossido di azoto, noto come “droga della risata”, da un palloncino. Poco dopo l’assunzione del gas, il 26enne ha accusato un malore improvviso. Nonostante l’immediato intervento del 118, i soccorritori non hanno potuto salvarlo. La salma è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti.

