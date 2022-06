LECCE – I turisti, specialmente stranieri, tornano ad affollare gli agriturismi del Salento e della Puglia, preferendo queste strutture per regalarsi una vacanza all’insegna della tranquillità e del buon cibo del territorio. Punto dolente, per gli operatori del settore, restano le infrastrutture e si appellano alle istituzioni affinché intervengano in modo deciso per migliorare i collegamenti.