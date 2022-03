Agricoltura, Caroppo (FI): nel prossimo bilancio UE sostegni concreti

In commissione agricoltura al Parlamento Europeo è stato segnato un punto in favore del settore agricolo italiano. E’ stata infatti approvata a larghissima maggioranza la relazione, presentata dal l’europarlamentare Andrea Caroppo, sul prossimo bilancio dell’UE con la quale si chiede che il principale strumento di programmazione comunitaria faccia propri i seguenti target:

– sostenere il ricambio generazionale nel settore agricolo;

– più risorse per combattere l’aumento dei costi dell’energia;

– più investimenti per la riconversione nelle regioni colpite da disastri come la xylella;

– accesso al credito più semplice per le piccole e piccolissime imprese agricole, pilastro del made in Italy;

– più controlli nelle importazioni di piante, prodotti agricoli e alimentari dai Paesi extra UE.

“Questo atto, di estrema importanza perchè incide nell’iter di formazione del bilancio comunitario 2023, rientra nell’impegno che quotidianamente insieme a tutta la delegazione di Forza Italia profondiamo perchè l’UE si occupi dei problemi concreti dei cittadini europei, dunque anche degli agricoltori italiani».

E’ quanto dichiara in una nota l’europarlamentare di FI eletto nella circoscrizione Sud, On. Andrea Caroppo.