Agcom, approvato schema di regolamento sulla par condicio

È stato approvato, nella seduta del 17 aprile, lo schema di regolamento sulla par condicio per le elezioni comunali che si svolgeranno nel mese di giugno del 2024.

In questa tornata amministrativa, il numero complessivo degli elettori interessati al voto è pari al 32% del totale, tale da assumere rilievo nazionale. Lo spiega una nota dell’autorità. ”Lo schema approvato riprende integralmente i contenuti del regolamento per le elezioni europee 2024. Il testo sarà trasmesso alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, ai fini della reciproca consultazione prevista della legge n. 28 del 2000, a seguito della quale sarà definitivamente approvato”.

”Si ricorda che, a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, l’11 aprile è iniziato il periodo di par condicio per le votazioni previste nei giorni 8 e 9 giugno 2024. In tale periodo, fino al giorno precedente alle votazioni, in cui decorrerà il silenzio elettorale, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private devono uniformare la propria programmazione al concorde criterio di parità di trattamento deliberato dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza e dall’Autorità con i rispettivi atti”, continua la nota.

”AGCOM assicurerà l’applicazione uniforme e omogenea dei due atti. Le amministrazioni pubbliche non potranno svolgere attività di comunicazione fino alla chiusura delle operazioni di voto, fatta eccezione per quelle indispensabili e impersonali. Indicazioni di dettaglio per le amministrazioni sono disponibili sul sito dell’Autorità al seguente link: Domande frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali – AGCOM”, conclude la nota.

