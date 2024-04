Aeroporto Grottaglie, Iaia: ‘Sono d’accordo con Melucci’

“Mentre è sempre più evidente la forza attrattiva di Taranto e provincia, i dati del weekend di Pasqua lo hanno ampiamente dimostrato, siamo ancora a ribadire l’esigenza di potenziare i collegamenti e le infrastrutture”. Lo dichiara Dario Iaia, deputato FdI e presidente provinciale Fratelli d’Italia Taranto.

“In particolare, la tendenza di sviluppo che questo territorio possiede appare fortemente rallentata dall’assenza di un aeroporto, o meglio di voli civili, perché l’aeroporto, come è noto, esiste – aggiunge Iaia -. Mi riferisco all’Arlotta di Grottaglie, più volte già utilizzato per voli privati anche di particolare importanza, ma, a oggi, lontano da un reale e concreto utilizzo per i voli civili”.

”Sono d’accordo perciò, con quanto riportato sul tema anche dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e siamo disponibili a collaborare con tutte le istituzioni per questo obbiettivo. Raggiungere lo spazio con i vari investimenti regionali sull’Arlotta è di grande interesse, ma non rappresenta la priorità del momento – continua Iaia -. Ritengo perciò che la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia debbano rivalutare il sito di Grottaglie che, se si trovasse in altra provincia, sarebbe stato già lanciato a 360° e in ogni sua potenzialità”.

”Anche la provincia di Taranto fa parte della Puglia e anche coloro che vivono e investono qui hanno diritto a collegamenti veloci ed efficienti. Da tempo diciamo che l’aeroporto di Grottaglie è determinante per il decollo, nel vero senso della parola, di questa provincia e tutte le azioni possibili verranno messe in campo anche dal sottoscritto affinché questo avvenga”, conclude Dario Iaia.

