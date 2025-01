Aeroporto del Salento, “Nessuna nuova società, sì a continuità territoriale”

BRINDISI – “La notizia dell’idea di conferire autonomia gestionale e societaria dell’aeroporto del Salento è destituita di ogni fondamento”. Lo scrivono i parlamentari di Forza Italia Mauro D’Attis e Andrea Caroppo. Per i forzisti, “si tratta di una questione su cui non saremmo comunque d’accordo. E’ legge, invece, grazie ad una nostra proposta al bilancio dello Stato, l’inserimento dell’aeroporto di Brindisi tra quelli che hanno la prerogativa della continuità territoriale: ciò permetterà di attivare nuovi collegamenti e di intervenire sul prezzo dei voli”.

Aeroporto Salento, “Nuovi collegamenti e controllo prezzi”

I due parlamentari sottolineano come siano realtà “anche i cinque milioni di euro destinati per questo. Come preannunciato nei prossimi giorni ci attiveremo per condividere con i rappresentanti istituzionali locali e regionali e delle categorie produttive le importanti opportunità che ne derivano e aprire il confronto su come quelle risorse andranno impegnate ed, eventualmente, implementate”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author