Adisu e Gdf Puglia a tutela del diritto allo studio

BARI – È stato siglato un accordo di collaborazione tra l’Adisu Puglia, rappresentato dal presidente, Alessandro Cataldo, ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, retto dal comandante regionale,

generale Guido Mario Geremia.

Scopo della convenzione, della durata di 3 anni, è l’attivazione di procedure volte a rafforzare il sistema di

prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle misure

di sostegno e di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’iter di assegnazione, di competenza dell’Adisu,

con particolare riferimento alle borse di studio e agli alloggi per studenti universitari.

La concessione di benefici per il diritto allo studio è una delle misure con cui l’Adisu, al fine di dare puntuale

attuazione all’art. 34 della Costituzione italiana, viene incontro agli studenti “meritevoli ma privi di mezzi”,

mediante il sostegno economico in favore delle fasce più deboli. In tale ottica, la Guardia di Finanza si occuperà

di verificare, con una mirata attività di analisi dei dati, eventuali irregolarità dovute a dichiarazioni mendaci,

nonché ogni ulteriore fattispecie che potrebbe configurarsi come violazione economico-finanziaria.

Il Protocollo d’intesa, attraverso un proficuo scambio di informazioni, potrà favorire ogni opportuna sinergia

nell’espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza, al fine di assicurare la percezione dei

benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, nonché di perseguire finalità di “equità” sociale nella

redistribuzione delle risorse pubbliche

