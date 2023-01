LECCE – Adesivi sui cestini gettacarte della città contro i conferimenti errati.

In questi giorni, gli operatori della Monteco – su disposizione dell’Assessorato all’Ambiente – stanno completando l’affissione su tutti i cestini gettacarte della città di adesivi che ricordano l’assoluto divieto di conferire sacchetti di rifiuti domestici o da utenze commerciali in questi contenitori pubblici destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti da passeggio, come carte di caramelle e di brioche, scontrini, biglietti del trasporto pubblico urbano usati, coppette da gelato, gomme da masticare, bottigliette, pacchetti di sigarette e fazzoletti.

Sugli adesivi – tradotti anche in lingua inglese – si evidenzia che i trasgressori saranno multati secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale n. 2447 del 12 dicembre 2022 con una sanzione di 100 euro per chi abbandona rifiuti domestici o da utenze commerciali nei cestini gettacarte posizionati ai bordi delle strade e una sanzione da 300 a 1200 euro, invece, per chi li abbandona sui marciapiedi e, più in generale, nello spazio pubblico, sia nei pressi dei cestini che no.

«Con questa azione di comunicazione – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – è nostra intenzione dare massima diffusione alla cittadinanza del divieto che riguarda gli impropri conferimenti nei cestini gettacarte e delle sanzioni pecuniarie che si rischiano, e allo stesso tempo, scoraggiare gli abituali trasgressori sensibilizzandoli ad una corretta linea di condotta a beneficio proprio e dell’intera collettività. Ogni volta che si conferisce in maniera errata un rifiuto, si procura un danno all’ambiente, all’igiene urbana e al decoro dello spazio pubblico».

Barbara Magnani

