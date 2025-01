Addio al Margherita Tria, figura di grande umanità

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) – Nella mattinata di oggi, sabato 25 gennaio, è scomparsa la Dott.ssa Margherita Tria, moglie del Dott. Cataldo Cavallo, fratello del presidente Francesco Cavallo. Entrambi medici, la Dott.ssa Tria e il marito sono stati da sempre noti per il loro profondo senso umano e cristiano, che hanno incarnato con dedizione tanto nella vita professionale quanto in quella privata, vivendo la loro fede in ogni gesto.

I funerali si terranno domani, 26 gennaio, alle ore 16:00 presso la Chiesa San Carlo Borromeo di San Marzano di San Giuseppe (TA).

Alla famiglia Cavallo le condoglianze dell’editore e dell’intero staff giornalistico e tecnico

