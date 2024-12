Acquedotto lucano e Asp Basilicata: “Mai trovati valori di trialometani oltre la soglia”

Lunedì 16 dicembre 2024 – Acquedotto lucano e Azienda Sanitaria di Potenza (Asp) diffidano a divulgare informazioni su ipotetici superamenti di soglia di trialometani soprattutto se non si conosce la fonte di questi eventuali rilievi effettuati da laboratori “indipendenti“, l’attendibilità e le metodologie scientifiche dei monitoraggi e lo stato in cui versa la rete privata e condominiale dell’abitazione presso cui sarebbe stata effettuata l’analisi.

Nel ribadire che dai numerosi rilievi effettuati all’uscita dal potabilizzatore non è mai emerso il superamento del valore-soglia dei trialometani, Acquedotto lucano e Asp denunciano l’infondatezza di quanto riportato dall’associazione Cova Contro. Acquedotto lucano, in particolare, monitora periodicamente la qualità dell’acqua in diversi punti della rete potabile, tra serbatoi e fontane, sempre riscontrando livelli di trialometani inferiori ai limiti consentiti dalla legge, vale a dire 30 mcg/l.

L’ultimo campionamento del 14 dicembre 2024 lo conferma:

potabilizzatore Masseria Romaniello ( 7,33 ),

), serbatoio Epitaffio ( 11,01 ),

), serbatoio Gallitello ( 2,33 ),

), serbatoio Macchia Giocoli ( 19,3 ),

), serbatoio Montereale ( 11,2 ),

), serbatoio San Rocco (10,6 ),

), fontana di piazza Adriatico (3,04 ),

), fontana di borgo San Rocco ( 11,6 ),

), fontana di Largo Santa Lucia ( 8,92 ),

), fontana di Piazza dei Comuni ( 10,6 ),

), fontana di Piazza Albino Pierro ( 10,13 ),

), fontana di via Nitti (10,4).

Al e Asp stanno valutando gli estremi e la portata delle dichiarazioni rese al fine di effettuare una segnalazione alla Procura per la sussistenza dell’ipotesi di “procurato allarme”.