Accoltellamento a Manduria: fermato un uomo per tentato omicidio

Un uomo di 40 anni è stato fermato dalla Polizia a Manduria (Taranto) con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe responsabile dell’accoltellamento di un 42enne, avvenuto la scorsa notte in piazza Garibaldi durante una lite per futili motivi. La vittima è stata colpita all’addome con un’arma da taglio e, trasportata in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

