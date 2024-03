Roma – Marco Marsilio viene riconfermato alla guida della regione Abruzzo. Un derby che premia il buon Governo, e risultato, che torna a far sorridere il centrodestra che guarda ai dati interni con

exploit di Forza Italia che doppia la Lega.

I conti stavolta, li fanno nel centrosinistra. Pd e M5S delusi sottolineano l’astensionismo al voto. “Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato”. Ma bisogna “costruire” dice Conte su X sulla scia della vittoria ottenuta in Sardegna, che ha portato qualche giorno fa ad eleggere la prima Presidente di Regione pentastellata della storia, Alessandra Todde. Un segnale da cui ripartire. Anche la Segretraia Dem, Schlein è convinta che ora piu che mai bisogna battersi per un’alternativa solida

