PNRR, a Cellino San Marco arriva la fibra ottica

È partito a Cellino San Marco il “Piano Italia a 1 Giga”, un’iniziativa finanziata con i fondi del PNRR per offrire connessioni Internet ad alta velocità a case, attività commerciali e imprese.

Open Fiber, responsabile dell’intervento, prevede di cablare in modalità FTTH (Fiber To The Home) 1.758 civici, corrispondenti a 1.909 unità immobiliari.

I lavori interesseranno le zone indicate nel bando vinto da Open Fiber e garantiranno velocità fino a 10 Gigabit al secondo, migliorando l’accesso ai servizi online, semplificando le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziando la didattica e incrementando la produttività delle piccole e medie imprese.

Open Fiber e la sostenibilità

L’intervento prevede il riuso di infrastrutture esistenti per ridurre al minimo l’impatto sulla comunità. Gli scavi saranno realizzati con metodologie innovative a basso impatto ambientale. La tecnologia FTTH contribuirà alla sostenibilità grazie a un minore consumo di energia e una riduzione delle emissioni di CO2.

I vantaggi della nuova rete

“Il progetto di Open Fiber porterà numerosi vantaggi alla cittadinanza e alle imprese, che potranno usufruire di connessioni ultraveloci e stabili» ha dichiarato il sindaco Marco Marra. «La fibra ottica avrà un impatto positivo sulla nostra città e la sua economia, rendendoci più competitivi”.

Marina Del Foro, assessore all’Urbanistica e Attività Produttive, ha aggiunto: «Dalla telemedicina all’apprendimento online, la fibra ottica è una infrastruttura primaria a disposizione di tutti.»

Cosimo Bianco, field manager di Open Fiber, ha spiegato: “La rete FTTH è immune alle interferenze atmosferiche, garantendo affidabilità e velocità”.

Il Piano Italia a 1 Giga

Il “Piano Italia a 1 Giga” fa parte della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e attuato da Infratel Italia. Open Fiber ha vinto 8 lotti in gara, coprendo 3.881 comuni in 9 regioni italiane, inclusa la Puglia.

