A Castelmezzano Haiducii, icona degli anni ‘90

CASTELMEZZANO – “E’ uno degli eventi più attesi dell’estate a Castelmezzano, It’s Time Machine con special guest Haiducii. Siamo orgogliosi di poter offrire per la prima volta un viaggio musicale a tutte le generazioni che si incontreranno in P.zza Caizzo per ballare e cantare sui brani che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale”.

Le parole del Sindaco Nicola Valluzzi alla vigilia dell’appuntamento di domani 20 Agosto con il Format It’s Time Machine sottolineano la voglia di regalare una serata di evasione a tutti coloro che vorranno godere della selezioni dei grandi successi di sempre. E di farlo nella cornice unica delle dolomiti lucane, già protagonista di numerosi appuntamenti con l’arte, come si evince dal programma ‘Estate a Castelmezzano 2024’. La serata sarà impreziosito dalla voce di Haiducii,icona degli anni ‘90 e indiscussa protagonista della Hit ‘Dragostea Din Tea’.

“Castelmezzano e la Basilicata hanno tanto da dare”, continua il Sindaco. “Abbiamo già presentato la nuova App “Vivi Castelmezzano, che rappresenta una rivoluzione nel modo in cui i turisti possono vivere e scoprire il territorio; la programmazione estiva è la ciliegina sulla torta per tutti coloro che vogliono godere delle nostre bellezze in tutte le sue forme”.

