6 anni di truffe in tutta Italia, magistratura di Taranto la fa arrestare

Per sei anni, ha commesso frodi in tutto il paese: dal 2012 al 2018 è stata coinvolta in una serie di inganni fino a quando gli inquirenti di Taranto sono riusciti a indagarla con l’aiuto dei carabinieri. Ora, una donna di 35 anni di Cassino è stata arrestata e portata nel carcere di Rebibbia per scontare una pena di sei anni per quei reati. L’ordinanza è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, e le condanne contro la donna sono diventate definitive. Nel frattempo, aveva lasciato la provincia di Frosinone per trasferirsi a Roma: i carabinieri l’hanno individuata e hanno eseguito l’ordine di arresto.

