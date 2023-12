Volley C/F, Dinamo Molfetta: girone di ritorno comincia con la capolista

Raccogliere i benefici e l’entusiasmo della vittoria contro l’Amatori Bari e ripartire in un girone di ritorno che si annuncia infuocato e competitivo. Questa la missione delle Dinamo CAB Molfetta che, proprio nell’ultimo successo contro le baresi ha trovato in dote non soltanto il primo posto in classifica, ma anche la storica partecipazione alla Coppa Puglia, un traguardo prestigioso per la società presieduta da Andrea Bellifemine.

A febbraio le ragazze di coach Marzocca nei quarti di finale dovranno vedersela con l’ASD Zest Terlizzi, squadra con cui, guarda caso, al momento condividono la testa della classifica, ma già battuta in trasferta due settimane fa al tiebreak. Invece, il successo di sabato scorso, mette la Dinamo nelle condizioni di iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi.

Lunedì 18 dicembre, alle ore 21.00, ospiterà al Pala Poli la PM Volley di Potenza. Una gara che la Dinamo non dovrà sbagliare. Vietato, infatti, abbassare la guardia, soprattutto adesso: questo l’imperativo di coach Marzocca alla vigilia della prima giornata di ritorno. All’andata, con una squadra ancora in fase di rodaggio, la Dinamo, in quel di Potenza, si impose per 3-0 dopo una partita convincente contro una squadra che aveva espresso un buon gioco.

Al termine del primo giro di boa, come consuetudine, è toccato al General Manager della Dinamo, Nico de Robertis, tracciare un primo bilancio della stagione. «I bilanci si fanno citando i numeri e questi dicono che su 9 partite disputate abbiamo ottenuto 8 vittorie e 1 sconfitta con un primo posto in classifica e l’acquisizione del diritto a partecipare ai quarti di finale di Coppa Puglia che si svolgeranno a febbraio del prossimo anno – afferma –. Il bilancio è positivo, forse anche al di sopra delle aspettative. A inizio stagione abbiamo costruito un roster per provare e raggiungere i playoff, piazzandoci in una posizione che ci avrebbe permesso di disputarli nel migliore dei modi ed è per questo che siamo soddisfatti del lavoro avviato ad inizio stagione con dei frutti che stiamo iniziando a raccogliere proprio in queste ultime settimane. Dobbiamo continuare a lavorare con serietà e dedizione migliorando quelle criticità che abbiamo già individuato e rispettando tutte le avversarie, senza guardare la classifica o il risultato dell’andata», conclude de Robertis.

Un obiettivo diverso si pongono, invece, i ragazzi della Serie D Dinamo per uscire dalle secche della bassa classifica ed interrompere la striscia negativa. Domenica 17 novembre presso il Palazzetto Comunale di Ruvo di Puglia, i ragazzi di coach D’Agostino affronteranno alle ore 18.30 la Michele Caroli SRL.

