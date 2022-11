Condividi su...

Entra nel vivo la stagione del Volley Club Grottaglie, capolista del Girone H della Serie B Maschile con sette vittorie in altrettante gare. Per i granata, sabato alle 18:30, il difficile incontro contro il Volley Casoria, squadra di metà classifica ma enormemente preparata.

Il Volley Club Grottaglie si presenta alla trasferta di Giugliano in Campania con Fiore finalmente al 100% e con tante certezze dopo le prime gare dando il via alla fase calda del calendario. Che porterà due trasferte Campane contro appunto Casoria e Athena inframezzate da due sfide casalinghe di altissima classifica contro Taviano e Leverano che chiuderanno l’annata pallavolistica.

Commenta il momento dei suoi Coach Pasquale Azzaro: “Sarà una gara difficile, il Casoria è molto preparato e specialmente in casa può essere molto pericoloso. Dobbiamo approcciare la gara al meglio sin dai primi punti per evitare di metterci in situazioni spiacevoli. Il campionato ha dimostrato che tutti possono perdere punti dovunque quindi per continuare così ci servirà una prestazione importante. Ho fiducia nei ragazzi e so che faranno bene, vogliamo allungare questo periodo positivo il più possibile”.

La gara, diretta da Cafaro e Pascarella, sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Volley Casoria. Fischio d’inizio alle 18:30.