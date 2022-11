Condividi su...

Linkedin email

Obiettivo chiaro per l’Italcave Real Statte che sabato 26 novembre, alle ore 18.00, al PalaCurtivecchi di Montemesola deve bissare il successo di Coppa Italia. Con il Fondi le rossoblù vanno a caccia di tre punti importanti per la classifica, causa anche un inizio di campionato particolarmente difficile. Sicuramente la gara con la Kick Off ha permesso alla formazione ionica di essere più consapevole delle proprie qualità: brava ad aspettare per ripartire in contropiede cercando di essere concreta.

Ora, con il Fondi, dovrà fare un passo in più: trovare il primo successo interno in campionato, ripetere le buone prestazioni che ultimamente le ragazze di Tony Marzella sono riuscite a mettere sul terreno di gioco, conquistare punti importanti per risalire immediatamente in classifica. Il pensiero del tecnico ionico: “Ho visto una squadra molto determinata in questi giorni. Le ragazze hanno dato il massimo in allenamento, possiamo trovare il primo successo interno. Da allenatore, mi permetto di sottolineare anche l’aspetto mentale: l’avvio della stagione è stato difficile, ma abbiamo ritrovato continuità quando le partite si sono susseguite l’una dietro l’altra. Adesso serve fare un passo in avanti, il lavoro di questi giorni sta pagando, anche se dobbiamo dimostrarlo durante le gare ufficiali. Basta pacche sulle spalle, serve essere concreti e conquistare punti importanti per piazzarsi tra le prime otto della classifica e disputare i playoff. Sono fiducioso, questo obiettivo può essere raggiunto. Sono giorni importanti, siamo lavorando dentro e fuori dal campo per arrivare preparati a un impegnativo mese di dicembre”