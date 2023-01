Volley B/M: Molfetta nelle Marche per strappare pass Coppa Italia

Ritorna la tanto attesa aria del pre match in casa Indeco Molfetta. I biancorossi di mister Difino giocheranno la prima gara del 2023, penultima del girone d’andata contro i marchigiani del Castelferretti.

I padroni di casa, al pari dei biancorossi, vantano un record importante nelle prime undici giornate di campionate, ovvero quello di essere andati sempre a punti nelle sfide del girone E. Castelferretti è quarta in classifica con la Paoloni Macerata già affrontata e battuta dall’Indeco. I numeri dei marchigiani in stagione parlano, peraltro, di sette vittorie, di cui due al tie break, e quattro sconfitte al quinto set, tra cui i match contro Osimo e Turi, prime inseguitrici dei biancorossi.

“Le statistiche evidenziano una squadra importante. Fare punti in tutti i match significa non mollare mai, non uscire mai completamente dal match e questo è un fattore importante e da riconoscere nei nostri prossimi avversari – le parole di Giuseppe Bernardi, regista dell’Indeco -. Non dobbiamo farci ingannare dalle loro ultime due sconfitte consecutive. Tutte le squadre sono arrivate stanche alla pausa natalizia, noi abbiamo riposato e ripreso, dobbiamo continuare con lo spirito di sacrificio e la massima concentrazione perché questo girone non ti permette di abbassare mai la guardia”.

Il penultimo match del girone di andata dirà anche se l’Indeco potrà staccare, con un turno di anticipo, il pass per la Coppa Italia, torneo riservato alle prime nove classificate di ciascun raggruppamento al giro di boa. “Non pensiamo alla coppa, ragioniamo partita dopo partita anche perché le altre hanno un ritmo importante e ci stanno con il fiato sul collo. Concentriamoci su questa sfida ostica, poi lavoreremo sul big match casalingo con l’Osimo secondo in classifica: tireremo le somme alla fine”, commenta il palleggiatore.

Fischio d’inizio fissato per sabato alle ore 18 al PalaLiuti di Falconara Marittima. Arbitreranno l’incontro Moira Mercuri e Chiara Mochi.

